تعليم السويس: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

شهدت محافظة السويس اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، في مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، وسط تأكيدات من وكيل وزارة التربية والتعليم بعدم وجود أي شكاوى من اليوم الأول.

التأكيد على توزيع الأرواق في موعدها

قال الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تواجد في غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة من ديوان عام المديرية، وذلك بعد أن اطمأن على انتظام عملية توزيع ووصول الأسئلة في تمام الساعة السابعة صباحًا إلى كافة اللجان.

التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير المناخ المناسب للطلبة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه قد تم التشديد خلال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، على التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائنا، فضلاً عن توفير المناخ المناسب والجيد لهم أثناء فترة الامتحانات، بالتعاون التام مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيراً إلى أن اليوم الأول للامتحانات مر بخير ولا يوجد ما يعكر صفو اللجان.

وأكد «الفولي»، أن اللجنة الثلاثية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالسويس، والغرف الفرعية المنعقدة بالإدارات التعليمية تعمل جميعها على ضرورة توفير المناخ المناسب للامتحانات، وكل سبل الإعاشة الطبية للسادة ضيوف محافظتنا من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.