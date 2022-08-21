حملات تفتيشية بـ4 مراكز لمتابعة مواعيد الغلق وتخفيف الأحمال بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التفتيشية على المباني الحكومية والمنشآت والمحال والمولات التجارية، للتأكد من تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، مشدداً على الالتزام التام بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق المنشآت والمحال والمولات التجارية في تمام الساعة الحادية عشر مساء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تطبيق إجراءات خفض الإضاءة والتشغيل

وأجرى خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة جولة تفتيشية على عدد من المنشآت الحكومية والمحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للتأكد من تطبيق إجراءات خفض الإضاءة والتشغيل طبقا للمواعيد الصيفية، ضمن خطة الدولة لاتخاذ بعض التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.

فصل أعمدة الإنارة بالتناوب لترشيد الاستهلاك

وفي مركز مطاي، تابع سعيد محمد رئيس المركز جهود الوحدة المحلية في تنفيذ قرارات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها، وتم خلالها فصل بعض أعمدة الإنارة بالطرق بالتناوب لترشيد الاستهلاك، والمرور على عدد من المحال التجارية للوقوف على مدى الالتزام بمواعيد الإغلاق، وخفض الإنارة على واجهاتها بما يسهم في تخفيف أحمال الكهرباء ليلا.

كما واصلت الوحدات المحلية لمركزي أبوقرقاص والعدوة، حملاتها التفتيشية على عدد من المصالح الحكومية ودور العبادة ومراكز الشباب والمحال التجارية لمتابعة إجراءات تخفيف وترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الأحمال، وخفض الإنارة بالطرق والميادين الرئيسية، بما لا يضر بالحالة الأمنية، والأمور الحياتية للمواطنين، مع التأكد من مدى الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية للغلق في الحادية عشر مساءاً واتخاذ اللازم نحو المخالفين.

وكان محافظ المنيا قد أصدر كتاباً دورياً رقم 56لسنة2022، بشأن ترشيد الكهرباء، والالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق المنشآت والمحال والمولات التجارية في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.