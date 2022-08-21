السيطرة على حريق نشب في منزل بسبب ماس كهربائي بالفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق نشب في منزل بعزبة مأمون قرب منطقة الصوفي، بنطاق مركز شرطة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي في المنزل، وتطاير «شرز» على الستائر والمفروشات، فاشتعلت النيران وانتشرت داخل المنزل، وهرب سكان المنزل إلى خارجه قبل أن يصابوا بأذى جراء الحريق، فيما هرعت قوات الإطفاء وسيطرت على النيران قبل امتدادها لباقي الأدوار السكنية، أو العقارات المجاورة، دون وقوع أي إصابات.

بلاغ بنشوب حريق في منزل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بعزبة مأمور بنطاق المركز.

الحماية المدنية تخمد الحريق

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالفيوم، بسيارات ورجال الإطفاء إلى مكان حريق المنزل، حيث جرى إخماد النيران، قبل أن تلتهم باقي المنزل وتمتد للأدوار العليا، أو للعقارات السكنية المجاورة، ونجحت في السيطرة على الحريق دون وقوع أية إصابات.

ماس كهربائي السبب

وأوضح أصحاب المنزل في محضر الشرطة، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية بالمنزل، وراء اندلاع الحريق، التي انتشرت في المنزل بسرعة بسبب الستائر والمفروشات التي اشتعلت سريعاً.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.