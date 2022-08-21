مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة.. انقلبت بهم السيارة في ترعة بالبحيرة

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، قبل قليل، جراء سقوط سيارة ملاكي في ترعة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بنطاق مركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى إيتاي البارود العام، حيث تم التحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بوقوع بانقلاب سيارة في ترعة بإيتاي البارود

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بنطاق المركز، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

تحديد هوية المتوفين.. 3 من أسرة واحدة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع كل من «صفاء النحال»، 52 سنة، موظفة التأمينات، و«بهاء أمين المغربي»، محاسب في شركة زراعية، و«حسن أمين المغربي»، وجميعم من أسرة واحدة، يقيمون بقرية «قليشان»، التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام

وجرى نقل الجثث والتحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم انتشال السيارة، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

وشهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، في وقت سابق صباح اليوم الأحد، وقوع حادث انقلاب مركبة «توكتوك»، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.