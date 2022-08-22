وظائف تمريض جديدة بمستشفى الخانكة التخصصي.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مستشفى الخانكة التخصصي الجديد حاجتها للتعاقد مع أخصائيين وفنيين تمريض، للعمل بالمستشفى بنظام الشيفت بمختلف الأقسام والتخصصات.

«الوطن» تستعرض شروط وظائف تمريض مستشفي الخانكة التخصصي، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

شروط وظائف التمريض بمستشفى الخانكة التخصصي

وحددت المستشفى، في إعلانها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شروط وظائف التمريض الجديدة كالتالي:

- العمل بنظام الشيفت بحد أدنى 15 شيفتا شهريا.

- المقابلة الشخصية بالمستشفى بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية يوميا من الأحد إلى الخميس، من الساعة 11 صباحا حتى 12.30 ظهرا.

- السن للذكور من 20 إلى 40 عاما.

- السن للإناث من 20 إلى 35 عاما.

الأوراق المطلوبة للتعاقد بوظائف التمريض في مستشفى الخانكة التخصصي

وأعلنت مستشفى الخانكة التخصصي عن الأوراق المطلوبة للتعاقد على وظائف التمريض الجديدة في مختلف التخصصات، كالتالي:

- شهادة السيرة الذاتية.

- ترخيص مزاولة المهنة.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 4 صور شخصية.

- بيان حالة وظيفية.

- أصل موافقة جهة العمل.

مشروع مستشفى الخانكة التخصصي

وانتهت وزارة الصحة من أعمال التطوير بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية بنسبة 100%، من خلال تحويلها من مركزي إلى تخصصي، وتطوير مباني الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمسعفين والمشرحة، وكذلك تطوير مباني الإقامة والعلاج الطبيعي والأسنان.

وتبلغ مساحة مستشفى الخانكة التخصصي 41 ألفا و940 مترا مربعا بطاقة استيعابية 123 سريرا، و7 أسرّة رعاية مركزة، و12 سرير رعاية متوسطة، و5 أسرّة إفاقة، و22 جهاز غسيل كلوي، و14 حضانة، و15 سرير استقبال وطوارئ، و44 سريرا داخليا، و4 أسرّة بقسم الولادة، فضلاً عن أقسام متكاملة للمعامل والعلاج الطبيعي والأشعة.