مستشفى الخانكة المركزي يسجل "صفر إصابات" بكورونا

أعلن مستشفى الخانكة المركزي، بقيادة الدكتور سيد سليمان مدير المستشفى، خروج آخر مصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه من الإصابة، ليصبح بذلك ثاني مستشفيات المحافظة الـ13 التي خُصصت لعزل المصابين بالفيروس يعلن "صفر إصابات" داخله.

ومن ناحيته، أعلن الدكتور سيد سليمان، مدير مستشفى الخانكة المركزى، أن عدد المترددين على المستشفى منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، تجاوز 32 ألف مريض، حيث تلقوا خدمة الفرز والكشف الطبي وعمل الأشعة والتحاليل المعملية لتشخيصهم، فيما بلغ عدد حالات اشتباه كورونا منهم أكثر من 5900 مريض.

ووجه المستشفى الشكر للأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى خلال فترة جائحة كورونا بعد تسجيل "صفر إصابة" بكورونا، وقال في بيانه "شكرًا لكل بطل وقف في أزمه كورونا راجل وما خافش، وكان مستعد يضحي بنفسه عشان يقدم الخدمة الطبية لأهالينا المصابين".

وكان مستشفى بنها العام بقيادة الدكتور أمنية محمود خليفة مدير المستشفى، قد أعلن تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا.