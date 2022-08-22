مجلس «بلقاس» يواجه موجة الحر بـ«ميّه وعصير» في شوارع المدينة

شهدت شوارع مدينة بلقاس بالدقهلية، أمس، موقفاً إنسانياً جميلاً، بعدما وزع مسئولو مجلس المدينة زجاجات مياه معدنية وعصير على الباعة الجائلين فى الشوارع وسائقى التكاتك، لتخفيف تأثير موجة الطقس الحارة، وهو ما كان له مردود جيد على الباعة والمارين فى الشوارع، فيما تبارى رواد الـ«سوشيال ميديا»، للإشادة بهذا الموقف النبيل.

وقال محمود خليل، مدير العلاقات العامة والإشغالات والإعلانات بمجلس مدينة بلقاس، لـ«الوطن»، إنه يعى تماماً وجهة النظر السلبية التى يتبناها البعض تجاه موظفى الإشغالات، ومنذ توليه هذا المنصب عمل على تحسين العلاقة بين الموظف والمواطن، وتنمية علاقة الحب والمودة طالما التزم كل منهما بحقوقه وواجباته، وتابع: «وأنا معدّى فى الشارع إمبارح لقيت الشمس سخنة جداً فجبت إزازة ميه ساقعة شربتها بعدها فكرت وقلت طب والناس اللى قاعدة تشتغل فى الشمس دى مجبلهاش ليه؟!».

اتخذ «محمود»، من موجة الطقس الحارة فرصةً لتعزيز علاقة الحب مع المواطنين، فأسرع ومعه بعض موظفى المجلس وأحضروا زجاجات المياه المعدنية وعلب العصير ووزعوها على الباعة الجائلين وسائقي التكاتك.

وأضاف: «كنت بسأل سواقين التكاتك أتطمن بياخدوا كام من الناس فى المشوار، ووصيتهم أنهم يتعاملوا مع الناس باحترام وحب، وكانوا مستجيبين جداً من باب جبر خواطر الناس والتخفيف عنهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم كله والناس محتاجة اللى يحن عليها ويحس بيها». واهتم موظفو المجلس بتوزيع زجاجات المياه والعصير على المواطنين، فى طريق الحرية وشارع الجمهورية وميدان أولاد عمر، وقال: «كنت بقول للناس متخافوش انتو بتشوفوا شغلكم وأنا بشوف شغلى، وطول ما حضراتكم ماشيين قانونى يبقى مفيش بينا غير المحبة والود والمصلحة العامة».