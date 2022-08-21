مصرع فني صيانة في انقلاب «تروسيكل» على طريق الرحمانية بالبحيرة

لقى فني صيانة مصرعه في محافظة البحيرة، قبل قليل، إثر انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، على الطريق بين شبراخيت والرحمانية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة حيال الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى الرحمانية العام جثة فني صيانة، إثر تعرضه لحادث انقلاب «تروسيكل»، على الطريق بين الرحمانية شبراخيت، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «فرج عبدالحميد فرج السقا»، 41 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، يعمل فني صيانة.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الرحمانية، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهد طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، في وقت سابق عصر اليوم الأحد، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة، مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة، جرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.