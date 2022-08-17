مصرع عامل أثناء تركيب سقف في مخزن تحت الإنشاء بالمنوفية

لقي عامل يدعى «ر. ع»، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقف مخزن تحت الإنشاء في المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنطقة الصناعية بالسادات

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين مصرع «ر. ع» بعد سقوطه من أعلى سقف جمالون أثناء تركيبه، حيث أصيبت بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر عن الواقعة محضر رقم 6128 السادات، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد مصرع عامل يدعى «ر. ع» أثناء العمل في مخزن تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية دائرة المركز، حيث جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه لقي مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.