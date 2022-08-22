تنسيق كلية تجارة 2022 بالنسبة المئوية.. للشعبة الأدبية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية لمختلف الشعب العلمية والأدبية، وكشفت النتائج بالنسبة لشعبة أدبي اكتمال أعداد المقبولين بتنسيق كلية تجارة 2022 بالنسبة المئوية التي توقفت عند الحد الأدنى بـ265 درجة بمعدل 64.63%، وهو الحد الأدنى لكلية تجارة جامعة سوهاج، وعدم توافر أي أماكن شاغرة لطلاب الشعبة بتنسيق المرحلة الثانية وهو ما خيب آمال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

تنسيق كلية تجارة 2022 بالنسبة المئوية

وبالنظر إلى تنسيق كلية تجارة 2022 بالنسبة المئوية، تجد أن كلية التجارة جامعة المنصورة كانت الأعلى من حيث الدرجة أو النسبة، حيث توقف الحد الأدنى لها عند 292 درجة بنسبة 71.21%، وهو أعلى حد أدنى لكليات التجارة، وجاءت بعدها كلية التجارة جامعة دمياط والمنيا بنفس الدرجة، وتلتهما تجارة جامعة القاهرة بحد أدنى 291 درجة بنسبة 70.97%.

إقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الالكتروني بمختلف الجامعات استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم وفقا للحدود الدنيا التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.