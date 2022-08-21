تنسيق مودرن أكاديمي 2022 والمصاريف.. تصل لـ32 ألف جنيه

يترقب أكثر من 260 ألف طالب وطالبة مسجلين بتنسيق المرحلة الثانية 2022، للجامعات الحكومية وفقا للحدود الدنيا التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، الكشف عن تنسيق مودرن أكاديمي 2022 والمصاريف الخاصة بها، خاصة أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كشفت عن وجود أماكن شاغرة بمختلف المعاهد لطلاب المرحلة الثانية.

تنسيق مودرن أكاديمي 2022 والمصاريف

وعن تنسيق مودرن أكاديمي 2022 والمصاريف، ستبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدا بعد غلق باب التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 في حصر الأعداد المتقدمة وتسكينهم بالكليات والمعاهد المختلفة وتحديد الحدود الدنيا للقبول لمختلف الشعب الدراسية، وتحديد الأماكن المتبقية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف مودرن أكاديمي 2022

علوم الحاسب: 16 ألف جنيه

إدارة الإعمال: 19.365 جنيه

نظم المعلومات: 14.793 جنيه

الهندسة: 32.458 جنيه

الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات تواصل استقبال الطلاب

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال طلاب الثانوية العامة 2022 للتقدم والالتحاق بمختلف الكليات والبرامج الدراسية وفقا للحدود الدنيا للقبول التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.