مجلس مدينة رفح يوزع 500 شتلة زيتون على أهالي «شيبانة»

وزع مجلس مدينة رفح بالتعاون مع مديرية الزراعة بشمال سيناء ما يقرب من 500 شتلة زيتون عالي الجودة على أهالي قرية شيبانة جنوب رفح، وذلك بتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ

وقال مجلس مدينة رفح في بيان له اليوم إن اللواء جمال عبد الناصر رئيس مجلس مدينة رفح، ومسؤولين من بالمحافظة ومديرية الزراعة ووجهاء رفح يقومون بتوزيع الشتلات على المزارعين من سكان قرية شيبانة جنوب رفح.

الكمية الموجودة هي البداية فقط

وأضاف البيان أن الكمية التي سوف يتم توزيعها هي كمية أولية وهي البداية فقط على أن يتم التشجير لكامل مناطق جنوب رفح، وهي قرى شيبانة والمهدية والعجراء وتجمع الشلالفة والملالحة وأبوزماط.

وقال أبراهيم أبو عليان أحد وجهاء رفح إن الكمية التي تم توزيعها وتخصيصها على أهالي تلك المناطق، هي من الأنواع الجيدة، والشتلات تم توزيعها على المزارعين بحسب كشوف وأسماء وأولويات، على أن يتم توزيع كميات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، وهذه هي البداية فقط بحسب الاتفاق الذي تم مع المحافظ خلال اجتماع أهالي القرية بديوان عام المحافظة منذ يومين.

المحافظ: توصيل التيار الكهربائي لجميع المناطق

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في تصريح له خلال اجتماعه مع وجهاء رفح بديوان عام المحافظة، على أن التيار الكهربائي وصل لكامل المناطق، وأنه سوف يتم تشغيل أبار مياه إضافية، مناشدًا المزارعين سرعة زرع المنطقة بأشجار الزيتون واللوز، وإعادة الزراعة بشكل كامل لتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أن الحكومة مهتمة بتنمية المناطق الصحراوية زراعيًا وسكنيًا، وهناك تعليمات لرؤساء المدن بوضع تصور لزيادة المنطقة الزراعية جنوب المدن.