نتيجة تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022.. بالدرجات والنسبة المئوية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الكليات في الجامعات الحكومية المصرية للعام الدراسي الجديد، 2022 - 2023، ومن بينها كليات الطب، ومنها كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022، والتي يبحث عنها آلاف الطلاب من خريجي الثانوية العامة ممن نسقوا لها خلال المرحلة الأولى عن درجات القبول في طب قنا، والذي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء.

نتيجة تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022

وبحسب نتيجة تنسيق كليات الطب العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، جاء تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022 بدرجة قبول حد أدنى 380 درجة وبنسبة مئوية 92.6%، وأتت في الترتيب الـ18، وتحتلف درجات تنسيق كليات الطب بين الجامعات الحكومية، بحسب الأماكن الشاغرة وتوزيع الطلاب الجغرافي.

تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي في العام الماضي 2021

وبحسب نتيجة تنسيق وزارة التعليم العالي للمرحلة الأولى للعام الماضي 2021 - 2022 جاء تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي في الترتيب العشرين بين كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية، وكانت درجة القبول لتنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا 376 درجة، بنسبة مئوية 91.7%.

أقسام كلية طب بشري جامعة جنوب الوادي

تخرج من كلية طب جامعة جنوب الوادي، الدفعة التاسعة العام الحالي 2022، ويوجد بها العديد من الأقسام الدراسية تدرس على مدار السنوات وبحسب التخصصات وتنقسم إلى:

- طب الأمراض الباطنية.

- تخصص المناطق الحارة والجهاز الهضمي.

- تخصص طب الكيمياء الحيوية الطبية.

- تخصص طب الصحة العامة وطب المجتمع.

- تخصص طب الأمراض الجلدية والتناسلية.

- طب الأشعة التشخيصية.

- تخصص طب الباثولوجيا الإكلينيكية.

- تخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

- تخصص طب جراحة المخ والأعصاب.

-تخصص طب أمراض النساء والتوليد.