ورشة عمل حول التغيرات المناخية في «جنوب الوادي» بالتعاون مع جامعة إنجليزية

قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنّ زيارة وفد إنجليزي من جامعة ساوث ويلز البريطانية لإقامة ورشة عمل دولية حول التغيرات المناخية بالجامعة، أعقبها توقيع بروتوكول تعاون، على اعتبار أن لديها فريق متخصص في الهندسة الميكانيكية، متابعا: «لدينا طلاب في هذه الجامعة ونطمح إلى المزيد من التعاون عبر توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة تتضمن جامعة جنوب الوادي الاهلية».

استعدادات مؤتمر قمة المناخ في مصر

وأضاف الغرباوي، في تقرير، عرضه برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «جامعة جنوب الوادي الأهلية ستفتح أبوابها العام الدراسي المقبل لاستقبال الطلاب».

من جانبه قال الدكتور أحمد نصاري نائب رئيس الجامعة، إن ورشة العمل المقامة حاليا تتناول التغيرات المناخية، حيث ستنظم مصر مؤتمرا عالميا للتغيرات المناخية في شرم الشيخ.

وتابع: «ينصب اهتمام الجامعات في الفترة الماضية والفترات المقبلة حتى إقامة المؤتمر، ونعرف مدى تأثير هذه الاتفاقية على البيئة والأفراد الموجودين في المجتمعات».

تفاصيل المشروع

وأشار، إلى وجود مشروع بين الجامعة وجامعة ساوث ويلز بسبب التغيرات المناخية، من جهته صرح الدكتور محمد عبد الفضيل أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة الإنجليزية، أن هذا المشروع هو تعاون بين الجامعتين، ومدته سنة واحدة ، حيث يتم التركيز على 3 موضوعات أساسية، الأول هو إعداد مشروع يتم المشاركة به في COP 27 في شرم الشيخ، والثاني إعداد برنامج تدريبي للطلاب في السنة النهائية، ثالثا تطوير المناهج التعليمية لطلاب كلية الهندسة والعلوم، حتى يكونوا أكثر بهذه المشكلة.