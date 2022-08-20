طقس اليوم في البحيرة.. موجة حارة والعظمى تسجل 32 درجة

تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة موجة من الطقس الحار مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة منذ بداية الشهر الجاري، وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، شديد الحرارة رطب نهاراً، حار رطب ليلاً، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة.

طقس البحيرة اليوم

كما تشير توقعات الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم في المدن الساحلية بالبحيرة «إدكو، رشيد، المحمودية»، حار رطب نهاراً، معتدل الحرارة رطب ليلاً، وسجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

وأوضحت الأرصاد أن طقس غدا الأحد في البحيرة سيشهد وجود شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقس مشمس، يكون غانم جزئياً على السواحل الشمالية.

وأشار بيان هيئة الأرصاد لوجود ارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (2: 4) درجات، وتنشط الرياح أحياناً على بعض بمدن البحيرة.

حالة البحر المتوسط بشواطئ إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، في شواطئ مدينة إدكو معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى (1.5 : 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وتشهد مدينة إدكو بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين على الشواطئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما اتخذت الجهات المعنية عددا من الإجراءات لحمايتهم من خلال توافر العيادات المتنقلة التي تقدم الإسعافات الأولية المصطافين حال تعرض أحدهم للغرق، بالإضافة للخدمات الأخرى.