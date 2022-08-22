شروط القبول ببرنامج علوم تصميم الأثاث بـ«تطبيقية حلوان».. «مدة الدراسة 5 سنوات»

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، شروط القبول ببرنامج علوم تصميم الأثاث، إذ يهدف إلى توفير مناخ تعليمي وابتكاري وبحثي مناسب في تخصص الأثاث وعلومه، إلى جانب تنمية قدرات الطالب من الناحية العلمية والمهنية والتطبيقية فى علوم التصميم المختلفة، كما يعمل على الارتقاء بالفكر التصميمي للمصمم في مجال فن الأثاث لزيادة القدرة التنافسية.

تخريج مصممين ذوي قدرات تنافسية

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، أنّ البرنامج يساعد في تخريج مصممين ذوي قدرات تنافسية قوية متخصصين في علوم تصميم وإنتاج الأثاث، وله ساعات معتمدة ويدرس باللغة الإنجليزية، ويعتبر البرنامج الأول على المستوى المحلي والإقليمي في جميع الدول العربية المتخصص في الأثاث، وتتمثل رؤية البرنامج فى الريادة في التعليم والبحث في مجال تصميم وصناعة الأثاث المحلية والإقليمية.

تمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة

كما يهدف البرنامج إلى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض بالمفهوم والقيم التصميمية القومية، وتمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة، لتحقيق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات تكنولوجيا العصر، وسد احتياجات المؤسسات الصناعية وتحقيق وإنتاج الأثاث، تنمية القدرة على البحث العلمي في مجال تصميم وإنتاج الأثاث.

مدة الدراسة بالبرنامج 5 سنوات

وتتمثل مدة الدراسة بالبرنامج 5 سنوات «إعدادية و4 في التخصص»، ويدرس الطالب في البرنامج أساسيات التصميم الداخلي بجميع عناصره الأساسية، الأثاث والحوائط والأرضيات والأسقف والنوافذ والأبواب، وجميع عناصره المؤثرة من إضاءة ولون وخامة وعوامل بيئية.

وعند إكمال الطالب البرنامج يكون قادرا على أن يعرف الحلول الابتكارية في العملية التصميمية لإنتاج منتج تنافسي، يكون قادر على حل مشكلات الصناعة والمشاركة في تنمية المجتمع والبيئة، ويجيد التعامل مع برامج الكمبيوتر المختلفة والتقدم في صناعة الأثاث، ويطبق التكنولوجيا المتقدمة بشكلها الصحيح في صناعة الأثاث، ويكون قادرا على أن ينجز بحثا علميا وفقا لمناهج البحث.

وتتضمن شروط القبول بالبرنامج: أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو علوم أو ما يعادلها، ويتم توزيع الطلاب عن طريق مكتب التنسيق لكلية الفنون التطبيقية، بحيث يلتحق الطالب بالبرنامج من الفرقة الإعدادي، ويليها 4 سنوات دراسية.

ويتولى مجلس الكلية وضع شروط القبول أو التحويل لبرنامج علوم تصميم الأثاث من كليات أخرى، طبقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، كما يقبل البرنامج الطلاب المحولين الذين يرغبون في الالتحاق بالدراسة في تخصص تصميم الأثاث بحيث يشترط حصوله على جيد على الأقل، وإجادة اللغة الإنجليزية.