أربعيني ينهي حياة زوجته في دار السلام بعد خلاف على «مصروف البيت»

حينما تدق الخلافات منزل الزوجية وتصل إلى استحالة التفاهم، لابد لها من نهاية مأساوية، إما الانفصال أو نهاية حياة أحدهما، إذ لقيت زوجة مصرعها على يد رفيق دربها بمنطقة دار السلام، نتيجة خلافات أسرية امتدت لسنوات.

حياة هادئة عاشها الزوجان، برفقة بعضهما البعض، لم تخل من المشاجرات الطبيعية مثل أي زوجين، إلى أن دبت بينهما الخلافات الزوجية التي يصعب حلها، وحاول الأهل التدخل للصلح بينهما كثيرا، فيما اعتادت الزوجة على ترك منزلها لكثرة الخلافات، وفي المرة الأخيرة نشبت مشاجرة بسبب مصروف المنزل ليقرر الزوج التخلص من رفيقة دربه.

الزوجة ضحية مصروف المنزل

الغضب أعمى بصيرة الزوج «محمد» صاحب الـ 40 عاما، وتسلل إلى داخل غرفة نومه، إذ رأى زوجته منشغلة بمهامها، وسنحت له فرصة التخلص منها وإزهاق روحها، فانقض عليها خنقا واستل سكينا وأقدم على طعنها عدة طعنات متفرقة بالجسد، فسقطت أرضا تلفظ أنفاسها الأخيرة، وراحت الزوجة ضحية مصروف المنزل.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة من أحد الأهالي، يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها، حيث انتقل رجال الأمن على الفور إلى موقع البلاغ وتبين صحته وعثروا على جثة الزوجة، وكشفت التحريات أن الزوج أقدم على التخلص من زوجته بسبب خلافات بينهما بسبب مصروف المنزل، وعقب انتهاء التحقيقات قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

الإعدام في انتظار المتهم

وعلق أشرف ناجي المحامي بالنقض، على الجريمة مشيرا إلى أن المتهم أقدم على تنفيذ جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أن الزوج بيت النية وأعد سلاحا لجريمته، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المنتظرة لهذا المتهم هي الإعدام شنقا.