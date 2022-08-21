إنشاء محطة صرف ومركز طبي في قرية «بلنصورة» بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، زراعة عدد من الأشجار على ترعة سري باشا بمركز أبو قرقاص، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «Cop 27»، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

تفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز أبوقرقاص

وتفقد محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الأحد، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز أبو قرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء محمد عزت، رئيس مدينة أبو قرقاص، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المهندس أحمد عاطف المدير التنفيذي لجهاز التعمير، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وممثلي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات المعنية.

إنشاء محطة معالجة صرف صحي ونقطة إسعاف

وشملت جولة محافظ المنيا تفقد عدد من المشروعات بقرية بلنصورة، منها أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي، ونقطة إسعاف ومركز طبي يقدم 20 خدمة طبية متنوعة طوال 24 ساعة.

كما تفقد المحافظ، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نزلة أسمنت، والتي شملت أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي ومجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي، وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير لمركز الشباب، ورفع كفاءة المركز الطبي، الإعمال الإنشائية لعدد من العمارات السكنية التابعة لمبادرة «سكن كريم»، وأعمال إحلال وتجديد كوبري نزلة أسمنت على ترعة سرى باشا.

وحرص محافظ المنيا، على لقاء عدد من المواطنين خلال جولته، حيث استمع لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروعات «حياة كريمة»، كما وجه المواطنون الشكر لرئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.

ووجه المحافظ، بتحرير عدد من المحاضر للمخالفين بالطريق الدائري بمركز المنيا، بسبب تراكمات ومخلفات البناء على الأراضي الزراعية.