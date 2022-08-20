مصاريف جامعة بنها الأهلية 2022-2023 في مصر.. 5 كليات تنطلق بها الدراسة

حددت وزارة التعليم العالي مصاريف جامعة بنها الأهلية 2022-2023، والتي تنطلق الدراسة فيها في برامج 5 كليات بها في مقر الجامعة بمدينة العبور، حيث يجري اختبارات القبول بالجامعة وفق التنسيق الخاصة بها ضمن الجامعات الأهلية الجديدة بالجامعات المصرية.

«الوطن» تستعرض مصاريف جامعة بنها الأهلية 2022- 2023 في مصر، والمقررة ضمن خدمات تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامه في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مصاريف جامعة بنها الأهلية في مصر

وحددت وزارة التعليم العالي مصاريف الدراسة في جامعة بنها الأهلية 2022-2023 في مصر لبرامج الدراسة في 5 كليات تنطلق بها الدراسة في العام الدراسي المقبل كالتالي:

كلية الطب البشري 90 ألف جنيه

كلية الهندسة 60 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 45 ألف جنيه

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه

كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه

ويمكن سداد المصروفات عن طريق التحصيل الإلكتروني الخاص بجامعة بنها على الرابط من هنــــــــــا

20 برنامجا بمصاريف في جامعة بنها الأهلية

تقدم جامعة بنها الأهلية 20 برنامجا دراسيا حديثا بمصاريف تخص 5 كليات تبدأ الدراسة فيها العام الدراسي المقبل 2022 -2023 جميعها تتناسب مع سوق العمل المستقبلي وتواكب وظائف المسقبل وفق بيان جامعة بنها على موقعها الإلكتروني هي:

كلية الطب البشري: برنامج الطب والجراحة

كلية الفنون البصرية والتصميمات

التصميم الداخلي والأثاث

فنون الميديا والإعلان

النحت والتشكيل المعماري والترميم

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين

والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية

والاقتصاد والتمويل الدولي

والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال

كلية الهندسة: هندسة التصنيع والمواد

هندسة الميكاترونكس والاتمتة

هندسة نظم الاتصالات

الهندسة الطبية

هندسة البناء والإسكان والتصميم للمجتمعات

كلية علوم الحاسب: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

واللغويات الحاسوبية

وعلوم البيانات

وتطوير البرامج والتطبيقات

والواقع الافتراضي والمعزز