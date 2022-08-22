حظك اليوم برج الثور الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدو مولود برج الثور جذابا وساحرا ولبقا ولطيفا، على الصعيد الاجتماعي والعاطفي والمهني، إذ تؤكد لك الأفلاك اليوم، أن الحظ والنجاح سيكون حليفك، أينما ذهبت وسوف تؤتي جهودك ثمارها في عملك ومع شريك حياتك، مع استمرار ظهور القمر داخل منزل العلاقات، مما يساعدك على زيادة روابط الصداقة مع المحيطين بك، وتحقيق خطوات مهمة في علاقاتك معهم.

واليوم الاثنين 22 أغسطس 2022، تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، في إطار سلسلة خدماتها للجمهور على مدار الساعة، كل ما يتعلق بـ حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وكل ما يتعلق بحركة الفلك يوميًا من مواليد برج الثور، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

أينما ذهبت يحالفك الحظ، اليوم الاثنين مولود برج الثور، كما أن كل جهودك سوف تؤتي ثمارها في التأثير في من حولك، وفقا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وحظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر موجود اليوم الاثنين في منزل العلاقات لمولود برج الثور، وهذا سوف يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة بشكل كامل، وتسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.