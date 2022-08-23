حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

من سمات مولود برج الحمل، أنه من الشخصيات الصادقة والصريحة ولديه ثقة كبيرة بالنفس وقدرة على جذب المحيطين به، واهتمام عائلته وأقرانه اجتماعيا ومهنيا.

كما يحب مولود برج الحمل القرارات الواضحة والسريعة، ويكره الغموض، ويتميز وسط أقرانه باللطف والجاذبية واللباقة، ويتمتع بحماس تجاه الأعمال الجديدة، ويسعى أن يصنع لنفسة إنجازات مهنيا واجتماعيا.

يتميز مولود الحمل بالقوة والشجاعة، ومواجهة أي موقف دون أي تردد.

ومن عيوب هذا البرج، شعوره الدائم بنفاذ الصبر، غضبه السريع وعصبيته الشديدة، وآرائه القاسية.

اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، تنشر «الوطن» ضمن سلسلة خدماتها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فيما يتعلق بحركة الفلك يوميًا من مواليد برج الحمل، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الحذر يجب أن يستمر معك اليوم مولود برج الحمل، لأن القمر ما زال معاكسا في محور البرج، وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الوضع الفلكي سيدفعك اليوم لضرورة الحرص والآنتباه، إذ أن العناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك اليوم مع شركائك في العمل أو من تحب، لذا عليك الصبر والعمل بدقة، بحسب تصريحات عبير فؤاد في توقعات حظك اليوم لمولود برج الحمل.