محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 84.1%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قبل قليل، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2022، بنسبة نجاح بلغت 84.1%، بحضور سماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

وسيُجرى الإعلان عن النتيجة خلال الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، خلال ساعات قليلة، حتى يتسنى للطلاب الحصول على نتيجتهم والتقديم في المدارس التي يرغبون في الالتحاق بها، والتي شهدت تخفيضاً في درجات القبول بها خلال الفترة الماضية لعدم اكتمال كثافتها.

نتيجة امتحانات الدور الثاني للإعدادية

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 17 ألفا و753 طالباً وطالبة، نجح من بينهم 14 ألفا و930 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 84.1%.

133 طالبا في الدور الثاني بالإعدادية المهنية

وأضافت أنّ 133 طالباً وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالإعدادية المهنية، نجح من بينهم 103 طلاب وطالبات بنسبة نجاح بلغت 77%، مُشيرةً إلى أنّ نتيجة الإعدادية للدور الثاني للتربية الخاصة بلغت نسبة النجاح بها 100%.

تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة

تجدر الإشارة إلى أنّ محافظ الفيوم، قد قرر تخفيض درجات القبول في الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 في 25 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية لعدم استكمال كثافة الفصول في المرحلة الأولى من التنسيق بها، حيث تم تخفيض القبول في تلك المدارس إلى 217 درجة بدلاً من 225 درجة.

تخفيض درجات القبول بالدبلومات الفنية

وفيما يخص الدبلومات الفنية، فقد قرر محافظ الفيوم أيضاً تخفيض درجات القبول في تلك المدارس بعدد درجات تراوح بين 5 إلى 19 درجة في مختلف مدارس المحافظة، سواء الزراعية، أو التجارية، أو مدارس الفني خدمات، أو مدارس التعليم الصناعي، وذلك لعدم اكتمال الكثافة الطلابية، ووجود الكثير من الأماكن الشارغة في تلك المدارس.