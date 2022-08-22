إصابة 15 في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 15 شخصاً بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم، بين موقع البترول ومدينة الفيوم الجديدة، أثناء سفرهم إلى إحدى محافظات الصعيد، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة التي انقلبت في منتصف الطريق، فيما توقفت حركة المارة على الطريق، وهرع المسافرون لإنقاذ المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف.

حادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم الجديدة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق القسم، ووجود عدد كبير من المصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل ضباط قسم شرطة الفيوم الجديدة، إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي، بين مدخل مدينة الفيوم الجديدة وموقع البترول، ووجود 15 مصاباً، والسيارة منقلبة في وسط الطريق.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور جرى استدعاء سيارات الإسعاف، والتي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم إلى قسم الطوارئ لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة على جانب الطريق، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.