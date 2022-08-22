تقديم الخدمات الطبية لـ60 ألف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة» بالغربية

استعرض الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، تقريرا حول القوافل الطبية التي نظمتها الجامعة خلال الفترة النصف الأول من عام 2022، استمرارا لتفعيل دور الجامعة في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر.

قوافل حياة كريمة

أوضح رئيس الجامعة، أن القوافل الطبية فى إطار تفعيل آليات المحور الثالث من محاور التطوير بالخطة الاستراتيجية للجامعة «تطوير القطاع الطبي ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، لدعم المخرجات المستهدفة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فى جودة الحياة والاقتصاد القوى والمعرفة والابتكار والحوكمة.

أشار التقرير، إلى أن الجامعة نجحت، بالتنسيق مع لجنة الإغاثات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، في إنجاز 227 قافلة شاملة، قدمت خدماتها لحوالي 159.524 مواطن، وبتكلفة إجمالية تتجاوز العشرة ملايين جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك يتجاوز المستهدف تحقيقه خلال تلك الفترة بنسبة بأكثر من 26%.

5 قوافل طبية في المحافظات الحدودية

كما أوضح التقرير، أن القوافل لم تقتصر فقط على النطاق المحلي داخل محافظة الغربية، إذ نظمت الجامعة خلال تلك الفترة، 5 قوافل في النطاق الإقليمي لمحافظة الغربية والمحافظات الحدودية، مثل رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والزويدة وسيدى براني بمحافظة مطروح، والنجيلة بكوم حمادة.