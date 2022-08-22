ضبط 143 قضية مخدرات وتنفيذ 45201 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، حيث جرى ضبط 48 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهما، وتنفيذ 45201 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 143 قضية مخدرات

كما أسفرت الحملات في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 143 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 10,620 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,970 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,161 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 916 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 486 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 294 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 150 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 65 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 25 جراما، 1338 قرصا مخدرا.

ضبط 189 دراجة نارية مخالفة

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين بارتكاب 4 حوادث متنوعة، وضبط 17 متهما هاربا، وضبط 8 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 189 دراجة نارية مخالفة، وضبط 19714 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.