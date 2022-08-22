انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة، استعداداً لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، ولتحقيق التنمية المستدامة تنفيذا لرؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاه حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الاثنين، مع مديري مديريات (التربية والتعليم – الصحة – قطاعات كهرباء الشرقية – الطب البيطري – الري – المصرية للإتصالات – الزراعة – شركة مياه الشرب والصرف الصحي - المجلس القومي للمرأة – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة – الاستثمار – وحدة حياة كريمة)، وفي حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية.

تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي

وأوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من المبادرة تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة، من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وكذلك التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.

دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي

ناشد المحافظ كل الجهات المعنية الحكومية والخاصة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء، بالتقدم للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ولتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ الحضور بإعداد ورقة عمل عن دور كل قطاع ومجهوداته في تحسين جودة الهواء وتقليل الإنبعاثات الضارة، والتعامل مع تحديات التغير المناخي والبيئة، على أن تُقدم باسم المحافظة في مؤتمر تغير المناخ (COP27)، والمقرر إستضافته في الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

ومن جانبها أشارت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم مشروعات كبيرة الحجم، - مشروعات متوسطة - مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأضافت نائبة المحافظ، أنه سيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بالدخول على الرابط http://www.sgg.eg، لينتهي التقدم بالمشروعات 7 سبتمبر المقبل، مشيرة الي ان اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار المحافظ رقم 11960 لسنة 2022 سوف تقوم بدراسة المشروعات المقدمة التي حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لإختيار المشروعات المؤهلة على مستوي المحافظة (مشروع واحد لكل فئة من الفئات الست) وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية لإجراء المنافسة بين المحافظات لإختيار 18 مشروع يتم تقديمهم خلال مؤتمر المناخ (COP 27) الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر 2022.