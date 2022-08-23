حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«على الجانب العاطفي يمنحك الأحباب والأصدقاء مشاعر حب، وفي العمل ستكون قادرا على تحقيق مكاسب وأرباح»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، عن توقعات وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني، لمولود برج العذراء الذي ينتمي له الكثير من المشاهير، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج.

ومن مشاهير برج العذراء مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

واليوم الثلاثاء 23 أغسطس الجاري، يقدم موقع «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العذراء، والمهتمون بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، رغم الضغوط، عطارد في برجك يمنحك بلاغة وبراعة، وقد يجعلك قادرًا على تحقيق مكاسب وأرباح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: «رغم التشوش، القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الأحباب والأصدقاء لدعمك أو مشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك».