نادية مصطفى تغني «يحلها الحلال» لأول مرة في حفل محكى القلعة

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عن إحدى المفاجآت التي ستقدمها لجمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، خلال إحياء حفلها الغنائي المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وهى تقديم أغنية جديدة، تقوم بغنائها لأول مرة، وذلك خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، معربة عن أمنياتها أن تنال الأغنية إعجاب الحضور.

وأشارت إلى أن الأغنية الجديدة تحمل اسم «يِحلها الحلاّل» وهى من كلمات الشاعر محمد حارس، وألحان إبراهيم نصير: «قولت لازم يكون في غنوة جديدة لعشاق مهرجان القلعة، ويارب الأغنية تعجبهم لأن أول مرة أغنيها معاهم».

حفل نادية مصطفى يوم الجمعة بمهرجان القلعة

وقالت نادية مصطفى، إنها ستقدّم عددًا من الأغنيات التي طالما أحبها الجمهور، خصوصًا وأنها تُطلب منها كثيرًا في جميع الحفلات رغم مرور سنوات عِدة عليها «الفن الحقيقي دائمًا يعيش ولا يختفي»، مضيفة: في أغاني لازم أقولها، مقدرش لازم تكون موجودة لأنها بتتطلب كتير، ربنا يقدرني وأسعد الناس وأقدم حفلًا يليق بهذا الحدث الفن الراقي.

ومن أشهر الأغنيات التي قدمتها نادية مصطفى، وحققت نجاحًا كبيرًا منها «سلامات، الصلح خير، جاي في ايه وسافرت في ايه؟، مسافات، بكل لغات العالم، قبلك لا، الصدفة».

يشاركها هاني شاكر نفس الحفل

ويقدم الفنان هاني شاكر، حفلًا غنائيًا بمهرجان القلعة، يوم الجمعة المقبل، عقب حفل نادية مصطفى، وهذه المرة الأولى الذي يجمعهما حفلًا واحدًا بالرغم الصداقة القوية التي تجمعهما وأسرتيهما، وهو ما وصفته «نادية» بأنه أمر أسعدها كثير وأدخل الفرحة على قلبها لأنها ستكون بصحبة صديقها وعِشرة عمرها.

ومن المفاجآت التي يشهدها مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، تواجد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لأول مرة في محكى القلعة من خلال حفلًا غنائيًا يوم الخميس المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغنياتها ما بين الجديد والقديم.