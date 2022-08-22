إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي ونقل أعلى نفق سنور ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث تصادم سيارة نقل مع ملاكي أعلى نفق سنور

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق اسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: مجهول الهوية، يبلغ من العمر 37 عامًا، مصاب بغيبوبة تامة، وحمدان محمد سويلم، سائق، مصاب بكدمات وسحجات، مقيم في محافظة قنا، إضافة إلى ثالث يُدعى «محمد.ع. أ»، 30 سنة، ورفض النقل بواسطة سيارة إسعاف وتم علاجه في مكان الحادث.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.