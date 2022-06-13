درجات الحرارة اليوم الإثنين 13-6-2022 على مصر.. أسوان الأكثر ارتفاعا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة حر شديدة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أنه خلال فترة النهار يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إذ تشهد أسوان وإدفو درجات حرارة عظمى تصل قيمتها لـ 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ درجات الحرارة اليوم ستنخفض بشكل تدريجي، فضلا عن وجود نشاط رياح أحيانا بالإضافة لفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوت تصل لـ 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أما القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري سيشهدا أجواء مشمسة فقط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، كما كشفت عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 يونيو على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 31 22

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 30 21

بلطيم 27 20

مطروح 26 20

السلوم 28 21

سيوة 31 22

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 21

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 28 20

رفح 27 20

رأس سدر 27 21

نخل 32 20

نويبع 34 25

طابا 33 24

كاترين 28 17

الطور 32 23

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 27

حلايب 33 27

رأس حدربة 32 28.