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خبير هندسة بيئية: تملح 110 أفدنة بالدلتا على شريط البحر نتيجة تغير المناخ

كتب:

هاجر عمر
03:30 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
الدكتور أحمد ماهر أستاذ الهندسة البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

الدكتور أحمد ماهر أستاذ الهندسة البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

قال الدكتور أحمد ماهر، أستاذ الهندسة البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، إنّ اكتشاف البترول وبداية الثورة الصناعية منتصف القرن الثامن عشر كان لهما دور كبير في الأزمات البيئية المتفاقمة وتغير المناخ، لافتًا إلى أن العالم يعاني الآن من الاستخدام غير الجيد للطاقة.

تعرُّض 110 أفدنة بشريط الدلتا على البحر المتوسط «للتملح»

وأضاف «ماهر»، في حوار مع الإعلامي أحمد شمس ببرنامج «مع الناس»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن مصر كجزء من العالم تعاني أيضًا من الأزمات البيئية وتغير المناخ بصورة مباشرة، كاشفًا عن تعرُّض أكثر من 110 أفدنة بشريط الدلتا على البحر المتوسط «للتملح»، نتيجة ارتفاع منسوب البحر المتوسط نتيجة ذوبان الجليد.

تأثر المحاصيل الزراعية المصرية بتغير المناخ

وأوضح أستاذ الهندسة البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية أن محاصيل الطماطم والفراولة والمانجو بمصر تأثرت بالتغيرات المناخية، حيث انخفض المحصول بصورة كبيرة، وهو ما تسبب في رفع أسعار هذه السلع.

مؤتمر المناخ بشرم شيخ.. أمل جديد

وأكد ماهر على أهمية مؤتمر المناخ الذي ستستضيفه مصر لتفعيل القرارات المهمة التي تعمل على الحد من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الماضي لم يؤتِ ثماره ولم تُطبَّق القرارات المتخذة خلاله.

ظلم القارة الأفريقية

ولفت أستاذ الهندسة البيئية إلى الظلم الواقع على القارة الأفريقية، فرغم كون قارة أفريقيا غير صناعية إلا أنها تعاني من نفس المشكلات الصناعية بالدول الصناعية الكبرى، كاشفًا عن زيادة استخدام الفحم كمصدر للطاقة في بعض الدول بعد أن كان يتم استخدامه على استحياء في السابق.

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