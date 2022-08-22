وظائف مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التخصصات وشروط التقديم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا، آخر موعد للالتحاق بفريق عمل مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، إذ أن التقديم مستمر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم للالتحاق بمدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية على هذا الرابط، وفقاً للشروط والتخصصات المطلوبة.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد

- التقديم من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، جيزة، قليوبية».

مدير أكاديمي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

مسئول جودة

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة.

أخصائي تطوير تكنولوجيا

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التطوير التكنولوجي.

معلم اتصالات باللغة الإنجليزية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

مسؤول تقييم وامتحانات

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم.

معلم لغة عربية وتربية دينية

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة إنجليزية

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم دراسات اجتماعية

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم Physics

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم Math

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.