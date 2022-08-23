نهاية تنسيق المرحلة الثانية اليوم.. والنتيجة خلال 48 ساعة بعد الغلق

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الستار على تنسيق المرحلة الثانية، للعام الجامعي الجديد، بعد أن قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهي المرحلة الثانية اليوم في السابعة مساء حرصًا على مستقبل الطلاب الذين تأخروا في التقدم للتنسيق، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

تنسيق الكليات 2022

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس 240 ألف طالب.

وأكد أنه على الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق، ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية ستعلن خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل الإلكتروني للرغبات.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال رغبات طلبات الالتحاق والتقدم وفقاً للحدود التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.