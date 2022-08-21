رابط وطرق التقديم والقبول لجامعة بنها الأهلية.. المواعيد والحد الأدنى

تنطلق الدراسة في جامعة بنها الأهلية بالعبور، العام المقبل في إطار جهود القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ضمن 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية

«الوطن» تستعرض رابط وطرق التقديم والقبول لجامعة بنها الأهلية بالعبور ومواعيد القبول والخطوات والحد الأدنى لكل كلية من كليات الجامعة الـ5 المقرر بدءًا الدراسة بها في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة

رابط التقديم لتنسيق الجامعة الأهلية ببنها

وكشفت إدارة جامعة بنها في بيان لها علي صفحتها الرسمية علي التواصل الإجتماعي «الفيس بوك» أنه تقرر قبول الطلاب بالجامعة الأهلية من خلال مرحلة تنسيق مستقلة تنطلق من يوم الثلاثاء المقبل 23 حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

الحد الأدني لكليات جامعة بنها الأهلية بالعبور 5 كليات

وأعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن جامعة بنها الأهلية بالعبور تضم 5 كليات وجري تحديد الحد الأدنى لكلية منها كالتالي:

الطب 82%

الهندسة 68%

علوم الحاسب 62%

الاقتصاد وإدارة الأعمال 55%

الفنون البصرية والتصميمات 55%

تقدم هذه الكليات 20 برنامجا دراسيا حديثا لطلابها تتوافق مع المنظور الجديد لسوق العمل الحديث.

تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعة الأهلية بالعبور

وحددت الجامعة الأهلية ومكتب التنسيق خطوات تسجيل الرغبات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة من من خلال موقع التنسيق الإلكتروني كالتالي:

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت من هنا

الدخول والضغط علي رابط التسجيل بالجامعات الأهلية

تسجيل الطالب رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة

يطبع الطالب الرغبات وإيصال التقديم

لمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

حددت تعليمات مكتب التنسيق طرق التعرف على نتيجة الترشيح للجامعة الأهلية بالعبور حيث ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من موقع التسجيل.