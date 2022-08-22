وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021/ 2022

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2021/ 2022، بنسبة نجاح «91.27%»، ووجَّه الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي.

وأشاد وزير التعليم بنجاح التعليم الفني في الالتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني، وبمشاركة ممثلي سوق العمل، ومقيّمي وزارة التربية والتعليم في تقييم الطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

قنوات التعليم الفني بالمديريات

وأشار الوزير إلى الاستغلال الأمثل للتعليم الفني لما لديه من مقدرات، وما تم بناؤه من قدرات في تقديم شرح إضافي للمناهج والدروس On-Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفني، لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفني بمعدل 11 ساعة يوميًا، وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفني على YouTube لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفني، لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وكذلك تفعيل قنوات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليًا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفني على موقع الوزارة.

وأشاد الوزير بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس 2022، والتي تقدم لها 220 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها 34 ألف معلم في 447 لجنة، والتي مرت بسلام دون تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بفيرس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي»، ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات - 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة «دراسة نظامية - دراسة بنظام التعليم المزدوج - دراسة بنظام الإعداد المهني».

حجازي يعلن أهم سمات النتيجة

وأعلن الدكتور مجاهد أهم سمات النتيجة كالآتي: نظام 5 سنوات: حضر عدد 3430 طالبًا 4 شهادات بنسبة نجاح 96.79% بانخفاض مقداره 0.51 % عن العام السابق. نظام 3 سنوات: حضر 180580 طالبًا «4 شهادات» بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات- التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 2615 طالبًا «4 شهادات» بنسبة نجاح 95.14% بانخفاض مقداره 0.22% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات- حضر عدد 2675 طالبًا «4 شهادات» بنسبة نجاح 95.10% «بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم».

التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 380 طالبًا «3 شهادات» بنسبة نجاح 100%.

نظام 3 سنوات - إعداد مهني: حضر عدد 32609 طالبًا «3 شهادات» بنسبة نجاح 86.44% بزيادة مقدارها 3.06% عن العام السابق.