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فتح باب التقديم لمنح مبادرة دعم البحوث بجامعة الأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:42 م | السبت 20 أغسطس 2022
رئيس جامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر

أعلن الدكتور أيمن قدري، مدير مكتب التايكو بجامعة الأقصر، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقديم لمنح مبادرة جامعة الأقصر لدعم بحوث أعضاء هيئة التدريس «المدرسين والأساتذة المساعدين» بالجامعة بقيمة 200 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 1 أكتوبر 2022.

منح لدعم المشروعات البحثية

وأوضح قدري أن المبادرة تستهدف تقديم منح لدعم المشروعات البحثية، ودعم الحلول المبتكرة لشباب أعضاء هيئة التدريس، على أن تدور حول أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ضمن استراتيجية الدولة 2030، التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة.

تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم

وأشار مدير مكتب التايكو إلى أن تلك المنح تحت إشراف وتمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتهدف إلى تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية التطبيقية ودعم المجتمع البحثي في جامعة الأقصر، وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوى البحثي لأعضاء هيئة التدريس وإكسابهم الخبرات المختلفة.

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