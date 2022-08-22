تأجيل محاكمة أم متهمة بقتل طفلتيها في الشرقية.. «وضعت مبيد حشري باللبن»

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم، بتأجيل محاكمة أم متهمة بقتل طفلتيها الرضيعتين لإنجابهما عن طريق علاقة غير شرعية، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

إخطار بضبط أم متهمة بقتل طفلتيها

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 799 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط «قمر خ أ ر» لأنها في 4 أبريل عام 2022 قامت بقتل المجني عليهما نجلتيها الطفلتين «مكة» و«مليكة» مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما، وأعدت لذلك مادة سامة ووضعتها بداخل شرابهما وأرضعتهما قاصدة إزهاق أرواحهما.

الأم وضعت السم في لبن الطفلتين

وبانتقال النيابة العامة إلى مستشفى الحسينية المركزي وعقب إجراء المناظرة اللازمة على جثمان الطفلة المتوفاة «مليكة محمد علي أحمد» في المستشفى، تم الانتقال إلى الشقة السكنية محل الواقعة، وبالدخول للغرفة الأولى على اليسار، تبين أن بها مرتبة موضوعة على الأرض ويوجد طفلة صغيرة الحجم ملفوفة بغطاء أبيض اللون ومتوفاة، وبإجراء المناظرة تبين أن الجثمان لطفلة في بداية العمر، وطولها حوالي 50 سنتيمترا، قمحية البشرة ذات شعر رأس أسود اللون، وبمناظرة عموم جسد الطفلة لم يتبين وجود ثمة إصابات ظاهرة بها، وباستكمال معاينة مكان الواقعة تبين وجود كيس أصفر اللون وعدد اثنين «ببرونة» بها لبن أطفال.

وباستجواب المتهمة أقرت بقيامها بوضع مبيد حشري داخل الطعام الخاص بنجلتيها وإرضاعهما منها.