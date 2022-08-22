سعر طن الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين.. تراجع طفيف

شهد سعر طن الحديد والأسمنت انخفاضا طفيفا في تعاملات اليوم الاثنين، مع انخفاض سعر الأسمنت في الأسواق المصرية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد والأسمنت، وفقًا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سعر طن الحديد والأسمنت

وسجل سعر الحديد الاستثمارى للطن نحو 17787.02 جنيه، بقيمة تغيير نحو 339.85 جنيه.

كما سجل سعر حديد عز للطن نحو 18196.54 جنيه.

وسجل سعر الحديد الاستثمارى للطن نحو 18002.33 جنيه.

سعر حديد الجيوشي بلغ نحو 17900 جنيه للطن.

سعر حديد الخارجي 17850 جنيها للطن.

سعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين نحو 18070 جنيها للطن.

سعر حديد ستيل 18000 جنيه للطن.

سعر حديد السويس نحو 18070 جنيها للطن.

سعر حديد بشاي نحو 18075 جنيها للطن.

سعر حديد العشري 18000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت

وصل سعر الأسمنت الرمادي إلى 1353.45 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو -157.37 جنيه.

ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1480 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت قنا اليوم نحو 1340 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت السويس نحو 1370 جنيها للطن.

وسجل سعر الأسمنت الرمادى للطن نحو 1443.08 جنيه.

بلغ أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت المخصوص نحو 1380 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت الممتاز نحو 1480 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت حلوان نحو 1390 جنيهًا للطن.