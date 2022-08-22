«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقديم للجامعات الأهلية الجديدة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التنسيق الإلكتروني، فتح باب التقديم للجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022 -2023، وهي جامعات «أسيوط، المنصورة، بني سويف، الإسكندرية، حلوان، الإسماعيلية الجديدة، الزقازيق، بنها، جنوب الوادي، المنوفية، المنيا، شرق بورسعيد» الأهلية.

خطوات التقديم للجامعات الأهلية الجديد

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

- الدخول والضغط على رابط التسجيل بالجامعات الأهلية.

- تسجيل الرغبات في الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

- طباعة الرغبات وإيصال التقديم.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

- النتائج تكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.

تفاصيل مهمة عن الجامعات الأهلية

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح وتدعمها الدولة، لافتة إلى أنه غير مسموح للطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى، التحويل للجامعات الأهلية الجديدة، ومن المقرر أن تعلن كل جامعة قيمة المصروفات الدراسية للبرامج التي يتم تقديمها خلال العام الدراسي 2022-2023.

وأضافت أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية، ويتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، ويجري قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة ولا يسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى.