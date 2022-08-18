تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2022.. بها أماكن شاغرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2022، موضحة أنّ هناك أماكن شاغرة في الكلية الموجودة بجامعة بني سويف لطلاب المرحلة الثانية، ويمكن التقديم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

ضوابط القبول بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

وقال الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، إنّ الكلية تقبل الطلاب من مختلف المحافظات، نظرًا لأننا كلية متفردة التخصص في مصر، ولا توجد أي اختبارات قبول، فقط يتم الالتزام بالحد الأدنى للتنسيق الذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقبل الكلية الطلاب والطالبات.

وأضاف شلبية لـ«الوطن»، أنّ كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، الوحيدة في مصر والشرق الأوسط في هذا التخصص وبها 3 أقسام رئيسية، هي «علوم الفضاء، الملاحة الفضائية، واتصالات الفضاء» وبها برنامجين بنظام الساعات المعتمدة، الأول «عام» وهو الملاحة الفضائية، والثاني العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة وهو «برنامج متميز».

برامج الكلية

وأوضح الدكتور أسامة شلبية، أنّ برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة معني بدراسة تطبيقات الفضاء والملاحة، التي أصبحت تشكل حجر الزاوية في التقدم التكنولوجي بالعصر الحديث، والطالب يلتحق بإحدى البرنامجين بداية من السنة الأولى، لكن الأقسام الداخلية خدمية، مؤكدا أنّ الكلية تقبل طلاب الشعبة العلمية بشقيها «علمي علوم وعلمي رياضة» ولا تقبل الشعبة الأدبية أو الدبلومات الفنية.

نظام الدراسة بالكلية

ونوه عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، بأنّ الكلية تهتم بتدريب الطلاب في معاملها، التي تشمل أبرز المعامل المجهزة بأفضل التقنيات العالمية على يد خبراء من وكالة الفضاء المصرية والكلية 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة، بإجمالي 164 ساعة معتمدة موزعة على 10 فصول دراسية وتعمل وفق لائحة معتمدة من قطاع العلوم الأساسية، وتم إعدادها بواسطة خبراء في مجال علوم الفضاء وتكنولوجيات وتطبيقات الفضاء.

وبدأ تنسيق المرحلة الثانية للكليات اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري، حيث كثّفت الجامعات استعداداتها لاستقبال الطلاب في المعامل، وحرصت على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير المعامل وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.