إصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادثين منفصلين بمحافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى ببا والواسطى، لتقلي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة اثنين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة جنوب بني سويف

في الحادث الأول أصيب اثنين، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة بالطريق الدائري سدس بمركز ببا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الدائري أمام قرية سدس في مركز ببا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حيث تبين إصابة كلا من: عبدالله عاشور محمد، 18 سنة، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود ثروت أحمد، 18 سنة، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهما إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة اثنين في انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري الواسطى

وفي الحادث الثاني أصيب شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية على كوبري الواسطى شمال المحافظة، ونُقلا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

ونقلت سيارتان إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف المصابين في الحادث وهما: محمد محمود مصطفى 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، ونزيف بالمخ، إسلام سمير عبدالرحمن 14 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقه بالجسم، مقيمين مركز أطفيح محافظة الجيزة، إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.