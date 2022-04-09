ملاك وحدات سكن مصر بدمياط يشكون نقص الخدمات.. والجهاز: المشروع لسه مخلصش

شهد مشروع شقق «سكن مصر مسلسل 3» بمدينة دمياط الجديدة إقبالا ضعيفا من الحاجزين على استلام وحداتهم السكنية، وأوضح عدد من المواطنين وجود عيوب بالشقق منعتهم من التقدم لاستلامها والانتقال للإقامة بها، ومنها عدم وجود أمن أو نظافة أو صيانة، على الرغم من قيام كل مالك وحدة بسداد 30 ألف جنيه كوديعة توجه لأعمال الأمن والنظافة والصيانة، فضلا عن عدم إقامة سور شجري حول العمارات السكنية، وكذلك انتشار الكلاب الضالة والقطط.

عدم تفعيل كراسة الشروط

تقول أسماء العاشوري، طبيبة، إن ملاك الوحدات السكنية بكمبوند «سكن مصر» بدمياط الجديدة، الحي المتميز مسلسل 3، يعانون أشد المعاناة من تجاهل مسؤولي جهاز مدينة دمياط الجديدة في تنفيذ مطالبهم والواردة في كراسة الشروط، ومنها التعاقد مع شركة أمن ونظافة وصيانة، على الرغم من قيام الملاك بسداد 30 ألف جنيه وديعة الصيانة.

وتابعت «العاشوري»، قائلة «انتقلت لوحدتي السكنية الجديدة منذ 3 أشهر، وحتى الآن لم يتم تفعيل أي شرط من تلك الواردة في كراسات الشروط».

وتضيف نهى أبو العطا، أنها انتقلت للإقامة بشقتها بسكن دار مصر مسلسل 3، وفوجئت بعدم تفعيل كراسة الشروط، خاصة بند شركات الأمن والنظافة والصيانة، ما تسبب في انتشار الناموس والكلاب الضالة والقطط فى الشوارع، وهذا يهدد حياة الأطفال.

حاجزون يرفضون استلام وحداتهم

وكشف أحمد المنسي، أحد الحاجزين، أن اكثر من ثلثي الحاجزين رفضوا استلام وحداتهم إلا بعد تنفيذ كراسة الشروط، خاصة أن الكمبوند على أطراف مدينة دمياط الجديدة، ما يهدد بغياب الأمن والأمان والنظافة.

واشتكى «المنسي» من عدم التزام جهاز مدينة دمياط الجديدة بكراسة الشروط، خاصة فيما يتعلق بعدم إقامة السور الشجري، طبقا للمخطط المعتمد من هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة.

وطالب «المنسي»، بسرعة تفعيل وديعة الأمن والنظافة والصيانة، لتوفير الأمن مثل مشروع سكن مصر بجهاز حدائق أكتوبر الجديدة، حيث تم تفعيل كل بنود كراسة الشروط، وسكانه يتمتعون بكل الخدمات.

سور شجرى لتحقيق الخصوصية

وقال عبد اللطيف أحمد، أحد السكان، «حجزنا تلك الوحدات بسور شجري بما يحقق الخصوصية والأمن لنا ولأولادنا، لكننا اكتشفنا تباطئ الجهاز في الالتزام بكراسة الشروط الخاصة بمشروع سكن مصر».

وطالب المهندس أكرم الأديب، أحد الحاجزين، بضرورة وجود أكشاك للأمن وصناديق للقمامة وبرجولات ومقاعد للمواطنين في الحدائق والمساحات الخضراء لخدمة السكان، معربا عن استيائه من عدم وجود خدمات صحية أو ترفيهية مع العلم بأنه قد تم سداد قيمة وديعة الصيانة عن السنة الأولى.

كما طالبت نجلاء زيدان، إحدى السكان، بسرعة طرح مناقصة لشركات الأمن والنظافة في أقرب وقت ممكن، وإقامة سور شجري لتحقيق الخصوصية والأمان للسكان.

رئيس الجهاز: المشروع لم ينته بعد.. وملتزمون بكراسة الشروط

من جانبه، قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن المشروع لم ينته حتى الآن، وما زال في مراحل تنفيذه، فهناك مركز طبي ومول تجاري ومركز خدمات للمشروع.

وذكر رئيس الجهاز لـ«الوطن»، أن الجهاز ملتزم بتفعيل كراسة الشروط وتطبيق كل بنودها، وذلك بمجرد استلام كل الحاجزين لوحداتهم السكنية.