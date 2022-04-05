مصادر: الاستعلام عن المتقدمين لمشروعات «سكن ودار مصر وجنة» يونيو المقبل

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيبدأ في عمليات الاستعلام الميداني، للاستعلام عن جميع المتقدمين لحجز وحدات الإسكان بمشروعات «سكن مصر ودار مصر، وجنة» بداية من يونيو المقبل، مشيرة إلى أن مندوبي الاستعلام سيمارسون مهام عملهم في البحث والتحري، ومراجعة كل المستندات المطلوبة والتي تقدم بها المواطنون لحجز وحداتهم بمشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، للتأكد من دقة وسلامة كل المستندات المرفوعة على سيستم الصندوق.

مصادر لـ«الوطن»: الاستعلام عن المتقدمين لمشروعات «سكن ودار مصر وجنة» يونيو المقبل

وأوضحت المصادر أنه فور التأكد من سلامة وصحة البيانات المقدمة من صاحب الطلب، سيتم تحويل المتقدم لحجز الوحدة إلى جهة التمويل (البنك)، لمعرفة نظام السداد الخاصة بكل عميل على حدة، طبقاً لسنه، ودخله، وطبقا للدعم الذي سيحصل عليه.

تسليم العقود النهائية لوحدات الإسكان فور الانتهاء من دفع كامل الأقساط

وتابعت المصادر أنه فور الانتهاء من هذه المرحلة، سيتم دفع باقي المقدم المطلوب، على أن يقوم البنك بدفع قيمة الوحدة السكنية للصندوق ويتم كتابة عقد الوحدة السكنية، على أن يتسلمه العميل فور الإنتهاء من دفع كامل الأقساط.

أجهزة المدن الجديدة تبدأ تسليم الوحدات السكنية فور وصول خطاب البنك

وقالت المصادر إن البنك فور الانتهاء من كل الإجراءات الداخلية، يمنح المستفيد خطابا خاصا لجهاز المدينة التابع له الوحدة السكنية، والتي تم حجزها بمعرفة المتقدم، وذلك تمهيداً لتسليم الوحدة السكنية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة يتسلم الخطاب البنكي، ويبدأ على الفور في إجراءات تسليم الوحدة السكنية، وذلك بالتعاون مع المقاولين، وذلك في وجود لجنة من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت المصادر، أنه فور توقيع مذكرة استلام الوحدة، وفي حضور جميع الأطراف، يقوم المستلم بمشاهدة الوحدة السكنية الجديدة على الطبيعة، لتدوين أي ملاحظات على التشطيب، حيث تمنح اللجنة المقاولين مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسجيل الملاحظات، على أقصى تقدير، لتلافيها فورا.

كانت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتابع أولًا بأول كافة المستجدات حول الإعلان المطروح لوحدات متوسطي الدخل بمشروعات « سكن مصر، ودار مصر، وجنة » بهدف الوقوف على كافة المعوقات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها، وكذلك التعرف على صور النصب والإحتيال التي يقوم بها البعض على المواطنين لإيقافها ووضع حد لها، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللآزمة لذلك، تمهيداً لوصول الدعم لمستحقيه وحرصا من الصندوق على حصول المتقدمين على وحدات سكنية متنوعة تنفيذا لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.