3 حفلات بمهرجان «محكي القلعة» في اليوم السادس.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا، عن مهرجان «محكي القلعة» في اليوم السادس من فعاليات المهرجان، حيث شهد المهرجان موسيقى شرقية وطربية وغربية وسط تفاعل كبير من الجمهور، وهذا كان حال مسرح محكي القلعة في اليوم السادس من فعاليات المهرجان، ضمن دورته الثلاثين.

مي كمال: مهرجان القلعة مختلف

وبدأت الحفلة الأولى في الثامنة مساءً مع الفنانة مي كمال وفرقتها الموسيقية وقدمت مجموعة متنوعة من الأغنية، وقالت المطربة مي كمال: «المهرجان هنا في القلعة مختلف عن أي مهرجان أخر بسبب جمال الأجواء والهواء والصيف والناس كلها جاية تتفاعل وتتبسط، وجمهور القلعة مختلف عشان كده أنا متحمسة جدا».

المهرجان أصبح مهما للذوق المصري

الحفل الثاني كان مع فريق «بغدادي بيج باند»، بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، وقدم مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية بالإضافة إلى مختارات من الموسيقى العربية التي أعيد صياغتها في قالب موسيقى جاز، وقال المايسترو: «المهرجان أصبح مهما للذوق المصري حيث يحضر الجمهور بكثافة كبيرة، وبالتالي فإن المهرجان مهم جدا لتوعية وثقافة المجتمع المصري».

ومن ناحيته أشاد الفنان أحمد جمال بتنظيم المهرجان، بالإضافة إلى استمراريته بما يؤكد نجاحه، لافتًا إلى أن جمهور محكي القلعة من كل الفئات لأن المهرجان في متناول الجميع.