إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، أمام قرية الشراقوة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

إخطارا بانقلاب سيارة

ورد إخطارا إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، تم وجري نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

أسماء الضحايا وطبيعة الإصابات

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: عصام محروس أحمد عبد اللطيف، 49 سنة، مقيم بقرية كوم جعيف بمركز إيتاي البارود، مصابا بكدمة وسحجة وكسر في الساق اليمنى، وصالح عبد العزيز صالح، 47 سنة، مقيم بكفر الدوار، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وعمر صالح عبد العزيز، 7 سنوات، مقيم بكفر الدوار، مصابا باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الذراع اليمني.

نقل المصابين إلى المستشفى

نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم رفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.