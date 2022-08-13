إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي الفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات طفيفة، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مقابر الفيوم الجديدة، إتجاه القاهرة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث إختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت على الطريق، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة مستقلي السيارة، وإخراجهم من داخل السيارة، لحين وصول سيارات الإسعاف ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق قسم شرطة مدينة الفيوم الجديدة، أمام المقابر، ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقل على الفور ضباط قسم شرطة الفيوم الجديدة، برئاسة المقدم خالد رياض رئيس المباحث، إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مقابر الفيوم الجديدة، وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات طفيفة في الحادث، فيما أكد سائق السيارة أنّ السرعة الزائدة هي السبب في وقوع الحادث، وأنّ السيارة إختل توازنها وفقد السيطرة عليها فانقلبت.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة التي يحتاجون إليها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأحيلت إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.