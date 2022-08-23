المليجي: جامعة المنصورة الأهلية إعجاز هندسي تم خلال 23 شهرا

في غضون 23 شهرا فقط كانت أرض رملية غير مستوية مساحتها حوالي 56 فدانا عبارة عن مستنقعات من المياه في المنطقة الواقعة بين طريق «دمياط- كفر الشيخ» الدولي، وبين البحر المتوسط، وتقع بجوار منطقة 15 مايو الجديدة بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، فكان قرار الرئيس عبد الفتاح السياسي بإنشاء جامعة المنصورة الأهلية غير هادفة للربح بهذا المكان، وجاء أمس الإثنين ليتم عقد أول اجتماع لمجلس الجامعة به بعد أن أصبحت تحفة معمارية وجاهزة لبدء الدراسة بها في 4 كليات.

وضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية في 2020

تحركت الحكومة ومعها الأجهزة التنفيذية فورا صوب المكان وكان وضع أول حجر أساس لجامعة المنصورة الأهلية في يوم 25/10/2020، وتوجه إليها الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالي في ذلك الوقت، ومعه الدكتور أشرف عبد الباسط ، رئيس جامعة المنصورة السابق، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية ليتم وضع حجر الأساس بها.

وأعلن وقتها وزير التعليم العالي أن الدراسة في هذا المكان ستكون بعد عامين حسب توجيهات الرئيس السيسي، وهو كان أمرا ضربا من الخيال أن يتم بناء جامعة بهذه التكاليف العملاقة في هذا المكان، لكنه وعد فأوفي، ودارت الأيام وأصبحت الجامعة جاهزة لبدء أول عام دراسي بها خلال أكتوبر 2022 بعدد 4 كليات مختلفة وبرامج نوعية مميزة.

عقد أول مجلس جامعة في المنصورة الأهلية

وعقد مجلس جامعة المنصورة، أمس الإثنين أول اجتماع له في حرم الجامعة الأهلية المنبثقة منها برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، والتي وصفتها الجامعة في بيان لها أنها تُعد سابقة تاريخية، وأبدى أعضاء المجلس عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء الفريد داخل حرم جامعة المنصورة الأهلية.

وأشاد الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، في بيان صحفي، بالإنجازات الهندسية والانشائية التي تمت واصفا بما تم بأنه إعجاز هندسي بكل المقاييس ووجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها وتذليل كافة العقبات لمبادرة الجامعات الأهلية لتصل الى شكلها الحالي، كما وجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي السابق ووزير الصحة الحالي والدكتور أيمن عاشور على جهودهم في توفير الدعم اللازم للجامعة الأهلية.

وأبدي المليجي تقديره وإشادته بجهود الإنشاء التي بذلت لبدء تشغيل جامعة المنصورة الأهلية والجامعات الأهلية مع بداية العام الدراسي، وللمسئولين بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة على ما بذلوه لمتابعة تلك الأعمال خلال الفترة الماضية.