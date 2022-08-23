تنسيق الكليات 2022.. هل يوجد توزيع جغرافي في التقديم للجامعات الأهلية؟

بدأت الجامعات الأهلية، في استقبال طلبات التقديم اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، بحد أدنى للطب 82% وطب الأسنان 80% والعلاج الطبيعي 78% والهندسة 68%؛ ما جعل الطلاب وأولياء الأمور يطرحون سؤال هل يوجد توزيع جغرافي في التقديم للجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023؟، خاصة مع وجود 12 جامعة أهلية في مختلف المحافظات.

بدورها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، موضحة أنه يحق للطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية بأي جامعة أهلية بشرط استيفاء الحد الأدنى للمجموع.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الطالب يحصل على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية، وتقدم الجامعات منح دراسية للطلاب المتفوقين وفقاً لمجموعة من الضوابط تعلن عنها كل جامعة.

تفاصيل برامج جامعة حلوان الأهلية

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن تفاصيل برامجها التي تقدمها للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، فتقول الدكتورة أماني فاخر، عميدة كلية التجارة، إن برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال يستهدف إعداد خريج تنافسي قادر على مواكبة التطور التكنولوجي المستمر ورسالته هي تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية، لتحقيق رقمنة ناجحة.

من جانبها، كشفت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية، عن تفاصيل برنامج التصميم الداخلى البيئي، موضحة أنه برنامج بكالوريوس يتكون من 5 مستويات بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة و تتم الدراسة باللغة الإنجليزية، وهو مجال علمي يتضمن مزيجًا من علوم التصميم الداخلي للفراغات المختلفة ورسالته هي إعداد الكوادر البشرية المؤهلين من المصممين في تخصص التصميم الداخلي والبيئي.

خطوات التقديم للجامعات الأهلية الجديدة 2022

-يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

- ثم بعد ذلك الدخول والضغط على رابط «التسجيل بالجامعات الأهلية».

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.