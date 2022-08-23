وفاة عريس قبل أيام من حفل زفافه بأشمون

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الشاب محمد سعد زلابية، قبل حفل زفافه بعدة أيام، حيث جرى نقل الشاب فور شعوره بالإعياء المفاجئ إلى أحد المستشفيات الخاصة في مركز أشمون، ولكنه توفى إثر أزمة قلبية وسط حالة من الصدمة والذهول من أصدقاء الشاب وأهالي المدينة الذين كانوا يستعدون للمشاركة في حفل زفافه.

الحزن يخيم على أهالي مدينة أشمون بالمنوفية

ويستعد أهالي مدينة أشمون في محافظة المنوفية، لتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، كما توافد أصدقاء الفقيد في العمل لتشيع جثمانه، إذ كان يعمل إحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية.

وسادت حالة من الحزن الشديد من أهالي مدينة أشمون ومحافظة المنوفية عقب وفاة عريس الجنة، وتداول المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة عريس قبل حفل زفافه بأيام

وقال عبدالفتاح طارق أحد أصدقاء العريس المتوفى، إنه أحضر «العزال» إلى شقته الأسبوع الماضي، وسط مشاركة كبيرة من أصدقاءه، مشيرًا إلى أن الجميع كانوا يستعدون لحفل زفافه، والذي كان مقررًا له خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن وفاة الفقيد جاءت نتيحة أزمة قلبية مفاجئة وجرى نقله إلى مستشفى خاص في أشمون بالمنوفية ولكنه توفى.

وأضاف «طارق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع مصدومين من وفاة محمد، فهو شاب خلوق، معقبًا: «ربنا يرحمه ويصبر كل محبيه، مضيفًا: «كان معايا من يومين وقالي أنت مجتش كتب الكتاب ولا العزال، ولازم تيجي الفرح يا صاحبي، قولته إن شاء الله هجيلك، أديني هحضر أهو يا محمد زي ما أنت عايز، بس بدل ما أحضر فرحك هحضر دفنتك».