حظك اليوم برج الثور الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«اليوم في عملك ستكون قدوة للآخرين ومع الشريك احذر، فالوضع الفلكي دقيق ورغم ذلك ستنعم بأخبار سارة».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الثور، الذي يعرف عنه إخلاصه الشديد في عمله، كما أنه من الشخصيات القيادية، ولديه الكثير من الطموح والأهداف والأحلام.

وبحسب تصنيف خبراء الفلك لمولود برج الثور، فإنه واحد من أكثر الشخصيات الصادقة والصريحة كما يحمل بداخله الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية محبوبة لدى الآخرين، إذ أنه يحب الاستماع إليهم، وإذا كان هناك أحد من المقربين منه لديه مشكلة، لا يتركه إلا بعد إيجاد حلول، ما يجعل المقربين منه يتوددون إليه ويحاولون الاقتراب منه بشكل كبير.

اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، تنشر «الوطن» ضمن سلسلة خدماتها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فيما يتعلق بحركة الفلك يوميًا من مواليد برج الثور، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عاطفيا واجتماعيا الوضع الفلكي دقيق، ومع ذلك اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون، بحسب تصريحات عبير فؤاد في توقعات حظك اليوم لمولود برج الحمل.